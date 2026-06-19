Навыки медиабезопасности освоят участники образовательного заезда «Истоки. Школа» в Печорах

19:40, 19 июня 2026, ПАИ

Второй заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Детство» – открылся на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах сегодня, 19 июня. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке «Движения первых», сообщили ПАИ организаторы.

Заезд объединил 150 подростков из 49 регионов страны, в том числе участников «Движения первых», курсантов центра «Воин», юнармейцев, участников Всероссийской олимпиады по истории, а также подростков, состоящих на профилактическом внутришкольном учёте. Программа построена так, чтобы подростки с разным жизненным опытом оказались в одной поддерживающей среде, учились слышать друг друга и работать в команде.

«Сегодня медиаграмотность стала жизненной необходимостью. Информационные угрозы растут, а цифровые технологии пронизывают все сферы жизни. В заезде «Детство» ребята научатся распознавать манипуляции, проверять источники и безопасно вести себя в Сети. Затем эти знания они смогут передать старшему поколению – родителям, бабушкам и дедушкам. Именно так, от семьи к семье, и формируется культура цифровой безопасности», – отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Основная цель заезда – научить молодёжь осознанно относиться к информации и безопасно вести себя в интернете. Программа разработана совместно со специалистами Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодёжной среде. В играх, при выполнении практических заданий и в интерактивных форматах участники учатся выбирать качественный контент и проверять информацию.

Главным образовательным событием заезда станет «МедиаБитва» – командный турнир по медиаграмотности и информационной безопасности. Участники проанализируют опасные интернет-сообщества, научатся отличать ложь от достоверной информации, разберут способы манипуляции и узнают, какие правовые механизмы помогают им противостоять. Финал пройдёт в формате «атака – защита»: команды создадут карточки с примерами информационных угроз, обменяются ими и подготовят ответные стратегии – медиаматериалы, которые помогут защититься от таких воздействий. Работы подростков оценит экспертное жюри.

«Цифровые угрозы становятся всё более изощрёнными, поэтому молодому поколению важно рассказывать о том, как защитить личные данные и избежать угроз в онлайн-пространстве. «Школа КиберБезопасности Движения первых» – уникальный просветительский проект, созданный для тех, кто стремится получить актуальные навыки в области противодействия киберугрозам, найти единомышленников и поделиться знаниями с другими. Мы уделяем особое внимание подготовке киберволонтёров для формирования активного сообщества, которое поможет детям и взрослым ориентироваться в большом потоке информации в интернете, заботиться о себе и своих близких в цифровой среде. Сегодня наша школа объединяет более 20 тысяч человек, которые провели в 2026 году свыше тысячи мероприятий. Уверен, совместно с организаторами заезда «Детство» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» нам удастся преодолеть современные вызовы», – рассказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Кроме того, у заезда есть несколько отдельных образовательных направлений. Участники Всероссийской олимпиады по истории будут работать с источниками и документами, разбирать задания высокого уровня, углубляться в отечественную культуру. Специалисты и педагоги, сопровождающие подростков из регионов, обсудят поддержку несовершеннолетних и создание безопасной образовательной среды.

«Я очень ждала этот заезд, буквально отсчитывала дни до встречи с «Истоками». О проекте мне много рассказывала подруга: делилась впечатлениями, атмосферой и говорила, что обязательно хотела бы вернуться сюда снова. Теперь я сама здесь и понимаю, почему это место так запоминается. Мы приехали большой дружной делегацией из Курской области. Совсем скоро родятся дружба, проекты и новые смыслы. Это и есть настоящее «Детство», – поделилась впечатлениями участница заезда «Детство» Аделина Струкова.

В День памяти и скорби молодые люди присоединятся к мемориальной акции «Огненные картины войны» и зажгут тысячи свечей в память о героях и событиях Великой Отечественной войны. Историческая тема продолжится в программе заезда: подростки пройдут масштабную игру по станциям, посвящённую событиям 1941–1945 годов.

Поговорить о служении Родине, мужестве и личном опыте участники смогут на встрече с ветеранами – полковником запаса, ветераном Управления «В» ЦСН ФСБ России, первым вице-президентом ассоциации «Группы «Вымпел», кавалером ордена Мужества Владимиром Силантьевым и депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Дмитрием Белитским.

Также состоится мотивационная встреча с заслуженными мастерами спорта России Ариной и Диной Авериными. Подростки обсудят вопросы дисциплины, преодоления трудностей и движения к цели.

Кроме того, в программе предусмотрен духовно-просветительский блок. Участники отправятся на экскурсии по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, встретятся со священнослужителями, узнают о роли веры в истории и культуре России, а также примут участие в монастырском трудничестве и таинствах.