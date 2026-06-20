Ночной запуск аэростатов провели в Великолукской крепости

15:07, 20 июня 2026, ПАИ

Ночной старт аэростатов в Великолукской крепости стал заключительным этапом 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

Местом старта была выбрана Великолукская крепость. Работники сферы культуры Великих Лук по инициативе руководства городского комитета культуры преподнесли участникам юбилейной встречи воздухоплавателей музыкальный подарок.

Солисты и артисты народного коллектива вокального ансамбля «Традиция», образцового хореографического коллектива «Жемчужина», солистка Юлия Плужникова и участники других творческих коллективов Дома культуры Ленинского комсомола, а также сотрудники комитета культуры администрации города Великие Луки исполнили для пилотов несколько известных песен.

«Особенным сюрпризом стало участие в мини-концерте красавицы-лошади по кличке Фриона необычной масти – серой в гречку. Лошадь гармонично дополняла исполнение артистами песни «Конь» группы «Любэ». Ведомая под уздцы совладелицей конюшни «Клуб любителей лошадей Трель и К», членом Федерации конного спорта России Анной Жуковой, Фриона создавала неповторимую, очень зрелищную атмосферу», – отметили в комитете.

Помимо композиции «Конь», артисты исполнили несколько популярных песен военных лет. А завершился неожиданный концерт исполнением песни «Великие Луки», которую давно считают неофициальным гимном города воинской славы.

Отметим, названы победители 30-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.