Кинопоказы ко Дню памяти и скорби проведёт музей-заповедник «Изборск»

17:01, 20 июня 2026, ПАИ

Ко Дню памяти и скорби музей-заповедник «Изборск» проведёт посвящённые теме геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов кинопоказы, подготовленные Национальным центром исторической памяти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Киносеансы пройдут 21 и 22 июня: