Кинопоказы ко Дню памяти и скорби проведёт музей-заповедник «Изборск»
Ко Дню памяти и скорби музей-заповедник «Изборск» проведёт посвящённые теме геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов кинопоказы, подготовленные Национальным центром исторической памяти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Киносеансы пройдут 21 и 22 июня:
- фильм «Из объятий смерти. Ленинградская область» – на площадке «Изборская синематека» в Доме купца Белянина (начало в 13:00);
- фильм «На линии огня. Ленинградская область» – в «Изборской палате Русской словесности и Православной веры» во флигеле Дома купца Анисимова (начало в 13:00);
- фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя» – на площадках «Изборская синематека» в Доме купца Белянина и в «Изборской палате Русской словесности и Православной веры» во флигеле Дома купца Анисимова (начало в 15:00).
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