Сильный ветер и дожди прогнозируются в Псковской области 21 июня

16:37, 20 июня 2026, ПАИ

Переменная облачность прогнозируется на территории Псковской области 21 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночь ожидается без существенных осадков, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы.

Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду, днём – западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе – местами порывистый.

Температура воздуха в области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +24 до +29 градусов. Атмосферное давление выше нормы.