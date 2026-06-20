Печерян приглашают присоединиться к всероссийской патриотической акции «Свеча памяти»

19:25, 20 июня 2026, ПАИ

Печерян приглашают присоединиться к всероссийской патриотической акции «Свеча памяти». Мероприятие проведут у стелы в память о советских воинах-освободителях 21 июня в 21:00, сообщает газета «Печорская правда».

Ежегодно по всей стране в День памяти и скорби и накануне проходит патриотическая акция «Свеча памяти». Её участники зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Волонтёры центра православного добровольчества «Путь добра» приглашают жителей и гостей Печор к стеле на улице Псковской, чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны, зажечь свечи в честь героев и почтить их минутой молчания.

Отметим также, что в День памяти и скорби, 22 июня, на сайте деньпамяти.рф любой желающий может зажечь виртуальную свечу, а международная акция «Огненные картины войны» пройдёт в Пскове в ночь с 21 на 22 июня.