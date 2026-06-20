Участок улицы Пионерской отремонтируют в Пыталово

16:25, 20 июня 2026, ПАИ

Подрядная организация выполняет ремонт участка длиной 390 метров на улице Пионерской (между Белорусской и Чехова) в Пыталово. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Контракт двухгодичный, стоимость работ – 16 439 755,37 рубля. Помимо ремонтируемого участка дорожного полотна, будет проведена замена двух трубопереездов.

«Уважаемые друзья! Данный участок дороги имеет большую транспортную нагрузку. А сейчас, когда временно закрыто движение с улицы Красноармейской на улицу Белорусскую из-за реконструкции городского моста через реку Утрою, поток транспорта увеличится кратно», – обратилась к жителем Пыталово Вера Кондратьева.