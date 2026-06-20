Акция «Время НЕзависимых» проходит в Псковской области

19:44, 20 июня 2026, ПАИ

Общероссийская акция «Время НЕзависимых» проходит на территории Псковской области с 17 по 26 июня. Мероприятие призвано привлечь жителей региона к противодействию незаконному обороту наркотиков и сформировать антинаркотическое мировоззрение у молодёжи, сообщили ПАИ в региональном УМВД России.

Акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Ежегодно он отмечается 26 июня.

Так, запланированы антинаркотический флешмоб с хештегом #ВремяНЕзависимых60, спортивные и танцевальные состязания, которые пройдут 26 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, а также рейды по ликвидации незаконной рекламы наркотических средств.