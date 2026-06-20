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В Пскове дали старт проекту «Эхо войны. Сохраним память вместе!»

В ПсковГУ дали старт проекту «Эхо войны. Сохраним память вместе!», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Патриотический проект Беларуси является частью республиканского гражданского-патриотического форума «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе». Участники форума, которые представят Россию на форуме, прошли предварительный отбор, организованный Псковским государственным университетом. Победителями и призёрами конкурса творческих и исследовательских работ о Великой Отечественной войне стали студенты 17 российских вузов. Сегодня эти ребята приехали в Псков, чтобы в общей делегации отправиться в Брест. На форуме в Беларуси они защитят свои работы, а главное — смогут вживую увидеть крепость, которая первой в Советском Союзе встретила натиск фашистов.

Во время общей встречи руководитель проекта, проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева обратила внимание на символизм названия форума.

«Цитадель – это крепость, защищающая город от врага. Память о Великой Отечественной войне тоже нуждается сегодня в защите – в защите от искажения, фальсификации, забвения. Наш проект проводится накануне трагической даты – дня начала Великой Отечественной войны», – отметила руководитель проекта «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе» Светлана Воднева.

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