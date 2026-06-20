Россияне стали осознаннее относиться к своему здоровью – эксперты

15:48, 20 июня 2026, ПАИ

В России наблюдается смена потребительских предпочтений в сторону осознанного подхода к жизни и заботе о здоровье. Число транзакций и количество потребителей в этой сфере увеличилось, сообщают эксперты.

По данным исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) за период с января по ноябрь 2025 года, которое было опубликовано 20 июня в «Известиях», общие расходы граждан на поддержание здоровья выросли на 26 % по сравнению с тем же периодом 2024 года. Средний чек в категориях товаров для здоровья достиг 1 293 рублей, что на 13,3 % больше, чем в прошлом году. Наибольшие траты были отмечены в стоматологии и ортодонтии.

Одним из главных факторов выбора товаров стало доверие к бренду. Исследование показало, что 68 % россиян прекращают покупки у компании из-за недобросовестной рекламы, а 76 % отказываются от продукции при обнаружении несправедливо высокой цены, которую они воспринимают как обман. Кроме того, 74 % покупателей исключают компании, не имеющие прозрачного онлайн-присутствия – сайта, отзывов или публичных упоминаний.

При выборе товаров потребители ориентируются на мнение инфлюенсеров. Так, 61 % россиян доверяют отзывам блогеров, которые рассказывают как о преимуществах, так и о недостатках продукции. Для 48 % респондентов важно видеть эффект до и после, а 34 % считают решающим фактором реальные истории других покупателей. В связи с этим популярностью пользуются форматы видеообзоров, распаковок и тест-драйвов.