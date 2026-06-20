Рецепт устойчивого экономического роста озвучили в Центробанке РФ

17:18, 20 июня 2026, ПАИ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала повышение производительности труда одним из основных факторов устойчивого экономического роста России, пишет РИА Новости.

Эльвира Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика должна создавать условия для умеренных ставок и поддерживать стремление к повышению производительности труда, и констатировала, что производительность труда в стране пока растёт недостаточно, тогда как экономика уже достигла полной занятости ресурсов.

«Денежно-кредитная политика, которая создаёт условия для ценовой стабильности, для умеренных ставок и которая в состоянии поддерживать устремления, связанные с повышением производительности труда. Я думаю, что это основной рецепт», – добавила глава Центробанка.

Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку девятый раз подряд.