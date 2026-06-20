Открытое первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдёт 21 июня

17:48, 20 июня 2026, ПАИ

Открытое первенство Великих Лук по лыжероллерам (III этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу – 2026) состоится в южной столице региона в воскресенье, 21 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Соревнование пройдёт на базе учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3 «Олимпия» в Центре подготовки велосипедистов в Зелёной зоне (улица Фурманова, 83).

Старт гонки классическим стилем запланирован в 13:00. После финиширования последнего участника забега стартует забег здоровья на 2,5 километра, отметили организаторы.