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Псковская медицина в цифрах: с какими результатами регион встречает День медработника

Псковская область встречает День медицинского работника с заметными изменениями в системе здравоохранения. В регионе продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, расширяются меры поддержки специалистов, больницы и поликлиники пополняются новыми кадрами.

Фото: ПАИ

Благодаря федеральной поддержке в прошлом году на развитие здравоохранения направлено 2,3 млрд рублей. Из них почти 625 млн рублей пошли на закупку медицинского оборудования, что позволило продолжить обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения. В 2025 году в регионе закупили и ввели в эксплуатацию более 5,1 тысячи единиц медицинского оборудования.

В рамках модернизации первичного звена капитально отремонтировано 36 объектов здравоохранения и куплено 20 автомобилей для медицинских организаций. Кроме того, в регионе построено 40 модульных объектов, включая 37 фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории.

В межрайонных больницах и их филиалах начали работу 12 современных отечественных маммографов, рентгеновских аппаратов и флюорографов. Новое оборудование используется в том числе для диспансеризации и профилактических осмотров жителей.

Оснащение также получили Островский межрайонный эндокринологический центр и отделение реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы Псковской областной клинической больницы. Во всех межрайонных больницах, в великолукском филиале областной больницы и Псковской городской поликлинике открылись новые центры здоровья и женские консультации.

Одновременно региону удалось улучшить финансовое положение медицинских организаций. Если в 2024 году просроченная кредиторская задолженность учреждений достигала 361,2 млн рублей, что сказывалось на лекарственном обеспечении и уровне заработной платы, то с апреля 2025 года просроченная задолженность в медорганизациях полностью отсутствует.

Положительная динамика отмечается и в кадровом вопросе. Если в 2018 году дефицит врачей в регионе составлял 52 %, то сейчас этот показатель снизился до 36 %. Несмотря на сохраняющуюся нехватку специалистов, отмечается устойчивая тенденция к сокращению кадрового дефицита, чему способствует реализация региональной программы поддержки медицинских работников.

Новость последних дней: в Псковской области создадут кадровый центр здравоохранения. Новое подразделение откроется на базе медицинского информационно-аналитического центра, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Основной задачей центра станет привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские учреждения региона. Специалисты будут анализировать кадровую потребность больниц и поликлиник, сопровождать медиков при трудоустройстве и отслеживать ситуацию на рынке труда.

Для врачей, студентов медицинских вузов и колледжей планируют создать специальный сайт и страницы в социальных сетях. На этих площадках будут размещать информацию об актуальных вакансиях, мерах поддержки медицинских работников и возможностях трудоустройства в Псковской области.

Также стало известно, что Псковская область получит 100 млн рублей на развитие цифровой инфраструктуры здравоохранения. Средства направят на дальнейшую информатизацию медицинской системы региона и развитие электронных сервисов для пациентов и врачей.

Сейчас жители Псковской области могут получить через портал «Госуслуги» 35 видов медицинских документов, оформляемых по итогам обращений в медучреждения.

Благодаря дополнительному финансированию планируется расширить перечень документов и результатов диагностических исследований, которые можно будет получить онлайн без посещения поликлиник и больниц. Будет налажен электронный обмен данными между медицинскими организациями, УМВД, Росгвардией, Социальным фондом и Фондом обязательного медицинского страхования. Это позволит постепенно отказаться от бумажного документооборота.

С помощью Народной программы партии «Единая Россия» в Псковской области модернизируют первичное звено здравоохранения.

Кроме того, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, врачи, переехавшие в регион из недружественных стран, смогут получить единовременную выплату на обустройство в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию подтверждённых расходов на переезд в сумме до 355 тысяч рублей. Соответствующие изменения в региональную госпрограмму одобрили депутаты Законодательного Собрания.

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