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Культура

Органный концерт состоится в Печорах вечером

В лютеранской церкви Святого Петра в Печорах пройдёт концерт органной и ансамблевой музыки. Музыкальный вечер начнётся 21 июня в 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставлено организаторами

Перед слушателями выступят музыканты дуэта «Эталон» Мадат и Елена Худайбергановы (скрипка и виолончель), а также органисты Дина Ихина и Денис Маханьков из Пскова.

Фото предоставлено организаторами

Прозвучат произведения европейских композиторов XVII–XX веков: Генри Пёрселла, Джузеппе Торелли, Алессандро Страделлы, Джованни Легренци, Жозефа Бодена де Буамортье и других авторов. Особое место в программе займут органные произведения Иоганна Себастьяна Баха, включая знаменитые токкату и фугу ре минор (BWV 565).

Также зрители услышат произведение современного канадского композитора Дени Бедара – маленькую сюиту для органного дуэта, состоящую из четырёх частей: «Интродукции», «Фанфар», «Песни» и «Скерцандо».

Концерт состоится по адресу улица Гагарина, 12а. Орган, расположенный здесь, построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов в России. Кроме того, печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области.

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