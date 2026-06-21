Органный концерт состоится в Печорах вечером

10:31, 21 июня 2026, ПАИ

В лютеранской церкви Святого Петра в Печорах пройдёт концерт органной и ансамблевой музыки. Музыкальный вечер начнётся 21 июня в 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступят музыканты дуэта «Эталон» Мадат и Елена Худайбергановы (скрипка и виолончель), а также органисты Дина Ихина и Денис Маханьков из Пскова.

Прозвучат произведения европейских композиторов XVII–XX веков: Генри Пёрселла, Джузеппе Торелли, Алессандро Страделлы, Джованни Легренци, Жозефа Бодена де Буамортье и других авторов. Особое место в программе займут органные произведения Иоганна Себастьяна Баха, включая знаменитые токкату и фугу ре минор (BWV 565).

Также зрители услышат произведение современного канадского композитора Дени Бедара – маленькую сюиту для органного дуэта, состоящую из четырёх частей: «Интродукции», «Фанфар», «Песни» и «Скерцандо».

Концерт состоится по адресу улица Гагарина, 12а. Орган, расположенный здесь, построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов в России. Кроме того, печорский орган – единственный духовой орган в Псковской области.