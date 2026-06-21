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Культура

Пушкин в рок-обработке: псковская группа «Отцы и дети» выпустила пятый альбом

Псковская группа «Отцы и дети» выпустила новый студийный альбом «Мой талисман», полностью посвящённый творчеству Александра Пушкина. В альбом вошли десять композиций, написанных на стихи русского поэта, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Группа «Отцы и дети». Фото предоставлено пресс-службой ПсковГУ

Музыку ко всем песням создал основатель коллектива, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранному ПсковГУ Вадим Андреев. Новый релиз стал пятым в истории группы, которая в этом году отмечает 25-летие.

По словам музыканта, идея собрать отдельный пушкинский альбом появилась не сразу. Песни на стихи поэта создавались на протяжении многих лет. Первой стала композиция «Ворон», написанная ещё в 2000 году. Позже появились «Рыцарь бедный», «Здравствуй» и другие произведения.

«Альбом «Мой талисман» - это просто объединение песен на стихи Пушкина, которые мы когда-либо играли», - рассказал Вадим Андреев.

Музыкант отметил, что выбор автора во многом связан с Псковской областью. «А почему именно Пушкин? Мы же на Псковщине живём!» - отметил он.

В некоторых песнях тексты Пушкина были немного изменены ради музыкального ритма. По словам Вадима Андреева, речь идёт преимущественно о повторах или небольших «вольностях», которые не меняют смысл произведений. «Думаю, Александр Сергеевич не обиделся бы», - сказал музыкант.

В дальнейшем группа не исключает появления альбомов на стихи других классиков. В репертуаре коллектива уже есть песни на произведения Афанасия Фета, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Николая Некрасова, Федерико Гарсиа Лорки и Уолта Уитмена.

Сегодня в состав группы «Отцы и дети» входят преподаватели ПсковГУ Вадим Андреев, Татьяна Никитина и Елена Рогалева, а также нынешние и бывшие студенты университета.

Послушать альбом «Мой талисман» и другие композиции университетской группы «Отцы и дети» можно здесь.

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