Автомобиль врезался в столб в Порхове
Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в опору освещения у дома №109 на проспекте Ленина в Порхове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 76-летний мужчина. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации пострадавший отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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