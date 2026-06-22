Автомобиль врезался в столб в Порхове

00:16, 22 июня 2026, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в опору освещения у дома №109 на проспекте Ленина в Порхове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



















В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 76-летний мужчина. Медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.

Обстоятельства происшествия выясняются.