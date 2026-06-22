Грозы и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

07:25, 22 июня 2026, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области днём составит от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление высокое.