Позднюю рассаду советует высаживать народный календарь
Преподобного Кирилла Белоезерского чествует православная церковь сегодня, 22 июня. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет, пишет портал calend.ru.
Наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет», – говорили крестьяне. Сегодня, по народным поверьям, можно было высаживать позднюю рассаду.
Также в Кириллов день поспевала земляника и шло на убыль комариное племя.
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