Позднюю рассаду советует высаживать народный календарь

08:08, 22 июня 2026, ПАИ

Преподобного Кирилла Белоезерского чествует православная церковь сегодня, 22 июня. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет, пишет портал calend.ru.

Наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет», – говорили крестьяне. Сегодня, по народным поверьям, можно было высаживать позднюю рассаду.

Также в Кириллов день поспевала земляника и шло на убыль комариное племя.