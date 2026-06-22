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Общество

Надежда Васильева – об акции «Огненные картины войны»: Пока мы помним – подвиг наших предков живёт

В памятной акции «Огненные картины войны» в Пскове накануне Дня памяти и скорби приняла участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева вместе с сотрудниками фонда и десятками жителей города, официальными лицами, в том числе от правительства области, Законодательного Собрания региона, волонтёрами, ветеранами СВО, молодёжью, включая представителей «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»

«Мы вместе воссоздали огненную композицию, символизирующую нашу общую память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашей страны: в этот день началась самая кровопролитная и жестокая война, затронувшая каждую семью и изменившая судьбы миллионов людей. Помнить об этом необходимо не ради формальности, а чтобы не повторились ужасы прошлого, чтобы новые поколения знали, какой ценой завоёвано мирное небо над головой», – отметила она.

Надежда Васильева подчеркнула, что каждый огонёк в композиции стал живым напоминанием о миллионах погибших, благодарностью тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу, связью между поколениями – от дедов и прадедов к внукам и правнукам. Участие в акции, по её словам, это общий способ сказать: мы помним, мы благодарны, мы сохраним эту память.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области выразила особую благодарность всем, кто вложил душу в подготовку мероприятия и пришёл почтить память павших: «Пусть эти огненные картины останутся в сердцах как напоминание: пока мы помним – подвиг наших предков живёт».

Напомним, что сегодня, 22 июня, в 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот момент россияне смогут почтить память защитников Отечества и миллионов мирных граждан, чьи жизни унесла война.

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