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Общество

Жители Себежского района возложили цветы к мемориалу защитникам укрепрайона

День памяти и скорби в Себежском районе начался сегодня, 22 июня, в четыре часа утра на мемориале в деревне Заситино. Жители района почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у мемориала защитникам Себежского укрепрайона в деревне Заситино, пишет газета «Призыв».

  • Мемориал защитникам Себежского укрепрайона в деревне Заситино
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориал защитникам Себежского укрепрайона в деревне Заситино
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориал защитникам Себежского укрепрайона в деревне Заситино
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориал защитникам Себежского укрепрайона в деревне Заситино
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориал защитникам Себежского укрепрайона в деревне Заситино
    Фото: газета «Призыв»

Участники памятного мероприятия вспомнили о тяжелых годах оккупации, об истории поиска в Себежском укрепрайоне, почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориальным плитам.

Воинский мемориал в деревне Заситино возведён на местах кровопролитных боёв 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Республике Башкортостан и прибывшей в Себежский район для прикрытия смоленского направления. Он был открыт в 2016 году по инициативе местных жителей. Здесь покоятся останки 125 бойцов Красной армии.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот момент россияне смогут почтить память защитников Отечества и миллионов мирных граждан, чьи жизни унесла война.

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