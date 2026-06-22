Жители Себежского района возложили цветы к мемориалу защитникам укрепрайона

08:16, 22 июня 2026, ПАИ

День памяти и скорби в Себежском районе начался сегодня, 22 июня, в четыре часа утра на мемориале в деревне Заситино. Жители района почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у мемориала защитникам Себежского укрепрайона в деревне Заситино, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»









Участники памятного мероприятия вспомнили о тяжелых годах оккупации, об истории поиска в Себежском укрепрайоне, почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориальным плитам.

Воинский мемориал в деревне Заситино возведён на местах кровопролитных боёв 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Республике Башкортостан и прибывшей в Себежский район для прикрытия смоленского направления. Он был открыт в 2016 году по инициативе местных жителей. Здесь покоятся останки 125 бойцов Красной армии.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот момент россияне смогут почтить память защитников Отечества и миллионов мирных граждан, чьи жизни унесла война.