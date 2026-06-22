«Рыжее золото» и землянику вёдрами собирают в лесах Псковской области
Лисички, белые грибы, землянику и не только собирают в лесах Псковской области. Фотографиями находок жители региона делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».
«Июньский контент из солнечного Невеля! За сутки 18 литров, отличное открытие сезона!» – делится Надежда Соловьёва и отмечает, что ягода приносит прекрасный аромат в дом.
Некоторые любители тихой охоты считают, что сбор земляники открыли слишком рано и ещё много зелёных ягод, но, по словам других, даже у таких ягод непередаваемый аромат и хороший вкус. «Прогулка после работы – литр земляники», – подписала снимки Натали Галицына.
«Спелой земляники совсем немного, но я и этому рада», – признаётся Юлия Алексеева-Романова.
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
А вот Гдовка, как всегда, радует урожаем грибов. Среди них и лисички, и даже один белый.
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Фото: Ольга Горячева
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Фото: Ольга Горячева
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Фото: Ольга Горячева
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Фото: Ольга Горячева
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Фото: Ольга Горячева
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Фото: Ольга Горячева
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Фото: Ольга Горячева
«И я нашла рыжее золото», – пишет Маргарита Смирнова.
Ранее сообщалось, что первые обабки находят в лесах Псковской области.
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