«Рыжее золото» и землянику вёдрами собирают в лесах Псковской области

08:48, 22 июня 2026, ПАИ

Лисички, белые грибы, землянику и не только собирают в лесах Псковской области. Фотографиями находок жители региона делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Июньский контент из солнечного Невеля! За сутки 18 литров, отличное открытие сезона!» – делится Надежда Соловьёва и отмечает, что ягода приносит прекрасный аромат в дом.



Фото: Надежда Соловьёва



Фото: Надежда Соловьёва



Фото: Надежда Соловьёва





Некоторые любители тихой охоты считают, что сбор земляники открыли слишком рано и ещё много зелёных ягод, но, по словам других, даже у таких ягод непередаваемый аромат и хороший вкус. «Прогулка после работы – литр земляники», – подписала снимки Натали Галицына.



Фото: Натали Галицына



Фото: Натали Галицына



«Спелой земляники совсем немного, но я и этому рада», – признаётся Юлия Алексеева-Романова.



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова







А вот Гдовка, как всегда, радует урожаем грибов. Среди них и лисички, и даже один белый.



Фото: Ольга Горячева



Фото: Ольга Горячева



Фото: Ольга Горячева



Фото: Ольга Горячева



Фото: Ольга Горячева



Фото: Ольга Горячева



Фото: Ольга Горячева













«И я нашла рыжее золото», – пишет Маргарита Смирнова.

Ранее сообщалось, что первые обабки находят в лесах Псковской области.