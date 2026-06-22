Какая ответственность предусмотрена за реабилитацию нацизма: рассказываем в карточках
Реабилитация нацизма – это не только публичное оправдание преступлений нацистской Германии, но и отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение заведомо ложной информации о событиях Второй мировой войны, а также осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества.
В России ответственность за такие действия предусмотрена статьёй 354.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от обстоятельств нарушителям могут грозить крупные штрафы, обязательные работы или лишение свободы. Отдельное внимание закон уделяет публикациям в интернете, выступлениям в СМИ и действиям, совершённым публично.
Что именно считается реабилитацией нацизма, какие действия могут повлечь ответственность и какое наказание предусмотрено законом – подробнее рассказываем в карточках.
«Историю Родины не переписать»: архивные свидетельства о войне – в эфире радио «Седьмое небо»
В Спасо-Елеазаровском монастыре прошла ежегодная научная конференция «Москва – Третий Рим»