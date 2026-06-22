Какая ответственность предусмотрена за реабилитацию нацизма: рассказываем в карточках

09:26, 22 июня 2026, ПАИ

Реабилитация нацизма – это не только публичное оправдание преступлений нацистской Германии, но и отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, распространение заведомо ложной информации о событиях Второй мировой войны, а также осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества.

В России ответственность за такие действия предусмотрена статьёй 354.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от обстоятельств нарушителям могут грозить крупные штрафы, обязательные работы или лишение свободы. Отдельное внимание закон уделяет публикациям в интернете, выступлениям в СМИ и действиям, совершённым публично.

Что именно считается реабилитацией нацизма, какие действия могут повлечь ответственность и какое наказание предусмотрено законом – подробнее рассказываем в карточках.