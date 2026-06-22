В Пскове в ночь на 23 июня будет ограничено движение по мосту 50-летия Октября
22 июня с 21:00 и до 06:00 23 июня на мосту 50-летия Октября будет ограничено движение в связи с укладкой верхнего слоя асфальта, сообщили ПАИ в администрации Пскова.
Также будет ограничено движение на улице Генерала Маргелова – на участке от улицы Юбилейной до улицы Шестака. Там будут проходить работы по фрезерованию.
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