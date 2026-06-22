В Спасо-Елеазаровском монастыре прошла ежегодная научная конференция «Москва – Третий Рим»

10:50, 22 июня 2026, ПАИ

В Спасо-Елеазаровском монастыре прошла ежегодная международная научная конференция «Москва – Третий Рим», сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Торжественное открытие конференции началось с молебна, который совершил секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев. Затем состоялось заседание, на котором отец Андрей зачитал обращение митрополита Псковского и Порховского Матфея к участникам конференции. Также с приветственным словом выступили настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря игумения Татиана (Пашкова), ректор ПсковГУ Сергей Николаев, председатель Псковского отделения Императорского православного палестинского общества Владислав Туманов.

В работе конференции приняли участие священнослужители, учёные, преподаватели, экскурсоводы, журналисты и исследователи из разных городов России, студенты Псково-Печерской духовной семинарии и Псковского государственного университета. Участники представили научные доклады по истории, богословию, филологии и культурологии.

Основные темы конференции включали: исследование пророчеств старца Филофея и их актуальность, историю монастырей Псковской земли, изучение древних рукописей, духовную преемственность традиций, а также культурное наследие региона.