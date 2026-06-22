Борис Елкин призвал псковичей хранить память о подвиге поколения победителей
Глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX обратился к жителям города в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Он напомнил, что именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, прервавшая мирную жизнь миллионов людей.
По словам Бориса Елкина, эта дата остается одной из самых трагических в истории страны. Он отметил подвиг защитников Отечества, тружеников тыла и всех, кто приближал Победу, подчеркнув, что их мужество, самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся примером для будущих поколений.
Глава Пскова также напомнил, что в 12:15 по московскому времени по всей стране пройдет общероссийская минута молчания. Он призвал жителей города присоединиться к акции и почтить память миллионов людей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Борис Елкин подчеркнул, что в День памяти и скорби важно сохранить память о подвиге поколения победителей и передать ее будущим поколениям.
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