До +24 градусов ожидается в Псковской области 23 июня

11:12, 22 июня 2026, ПАИ

23 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.



Атмосферное давление высокое.