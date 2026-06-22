До +24 градусов ожидается в Псковской области 23 июня
23 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса.
Атмосферное давление высокое.
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