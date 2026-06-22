Выставка «Четыре года до Победы» открыта в Пскове

11:19, 22 июня 2026, ПАИ

Мини-выставка «Четыре года до Победы», посвящённая 85-летию начала Великой Отечественной войны, работает сегодня, 22 июня, в историко‑краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

«На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Псковская земля одна из первых приняла на себя удар врага. Масштабные боевые действия и три года оккупации привели к практически полному разрушению региона, население области сократилось более чем в два раза», – подчеркнул глава региона.

Экспозиция рассказывает о событиях в июле 1941 года под Островом, Псковом, Гдовом и Новоржевом. Она размещена в витринах универсального зала и будет работать до 19 июля. «Мы всегда будем помнить о погибших за свободу нашей Родины, добиваться осуждения военных преступников, защищать правду», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот момент россияне смогут почтить память защитников Отечества и миллионов мирных граждан, чьи жизни унесла война.