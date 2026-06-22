В Дедовичском районе почтили память Героя Советского Союза Леонида Голикова

10:46, 22 июня 2026, ПАИ

В Дедовичском районе прошли памятные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Голикова – юного разведчика, чьё имя навсегда вошло в историю Великой Отечественной войны и партизанского движения. Об этом сообщает газета «Коммуна».

По традиции памятный день начался с легкоатлетического забега. Участники стартовали в деревне Крутец и финишировали в деревне Острая Лука. Любители спорта преодолели дистанции в 3, 5 и 10 километров. На старт вышли 64 человека в возрасте от 7 до 68 лет. В забеге приняли участие жители Дедовичей, Пскова, Великих Лук, Порхова, Палкино и Печорского района.

Затем у могилы Леонида Голикова в деревне Острая Лука состоялся торжественный митинг. В нём приняли участие представители учреждений и общественных организаций округа, поисковики, участники молодёжных движений, местные жители и гости. К собравшимся обратились глава Дедовичского округа Руслан Ахтямов и председатель совета ветеранов Светлана Иванова.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и венки к братской могиле. В память о партизанах Леониде Голикове, Антонине Богдановой, Семёне Глебове, Якове Дмитриеве, Трофиме Петрове, Антонине Петровой и Иване Дроздове прозвучал оружейный салют.

Завершились памятные мероприятия у партизанского костра, где всех участников угостили солдатской кашей и горячим чаем.