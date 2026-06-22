«Историю Родины не переписать»: архивные свидетельства о войне – в эфире радио «Седьмое небо»

11:43, 22 июня 2026, ПАИ

Радиостанция «Седьмое небо» совместно с Государственным архивом Псковской области подготовила серию радиопрограмм «Историю Родины не переписать». Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в эфире радиостанции выйдут новые выпуски проекта.

С 1941 по 1944 год Псковская область находилась под фашистской оккупацией. За это время захватчики совершили огромное количество преступлений против мирного населения: проводились массовые расстрелы, людей угоняли на принудительные работы в Германию, были уничтожены тысячи деревень. По данным исторических исследований, за годы оккупации в регионе погибли более 350 тысяч советских граждан, свыше 150 тысяч человек были угнаны в рабство, стёрты с лица земли более пяти тысяч населённых пунктов.

В основу цикла программ «Историю Родины не переписать» легли документально подтверждённые свидетельства о зверствах нацистского режима – рассекреченные архивные материалы, уголовные дела, воспоминания очевидцев и данные поисковых работ.

Сохранение памяти о жертвах и подвиге советского народа сегодня приобретает особую значимость: важно не допустить фальсификации истории, не позволить стереть из коллективной памяти факты геноцида и военные преступления. Архивные документы и свидетельства очевидцев служат надёжной опорой в противостоянии попыткам переписать прошлое.

Мы помним тех, кто ценой невероятных усилий и собственных жизней отстоял свободу и независимость нашей Родины, и считаем важным передавать эту память следующим поколениям.