Более трёх миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

10:59, 22 июня 2026, ПАИ

Более трёх миллионов рублей перевели мошенникам жители Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Печор, а также Псковского и Великолукского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные звонили гражданам и писали в мессенджерах, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков и других организаций. Под предлогом предотвращения финансовых потерь они убеждали собеседников перевести сбережения на «безопасные счета». В некоторых случаях злоумышленники обещали доверчивым людям освобождение от уголовной ответственности за якобы оказанную помощь террористам.

Граждане поддались на уловки мошенников и перевели деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.