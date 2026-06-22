Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыто

11:14, 22 июня 2026, ПАИ

Выходной день объявлен на нескольких объектах Псковского музея-заповедника сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Так, сегодня не работает Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Музей-усадьба С. В. Ковалевской, а также Музей истории города Печоры.

В этот день жители и гости Пскова могут посетить главное здание Псковского музея-заповедника, экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» бесплатно с 10:30 до 15:00, ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки, Двор Постникова, палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.