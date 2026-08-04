Псковичи встретились с зампредседателя Совета Безопасности России на форуме «Гвардейск»

15:01, 04 августа 2026, ПАИ

11 активистов регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» приняли участие во Всероссийском молодёжном форуме «Гвардейск», который проходил во Ржеве. Мероприятие собрало более 1 500 молодых ребят из 89 регионов России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Событие ежегодно становится площадкой для обмена опытом и местом генерации новых идей среди подрастающего поколения, отметили организаторы. Ведущие эксперты провели для участников образовательные лекции, в программе также были спортивные состязания на выносливость, интерактивные площадки и творческие выступления.

Организаторы добавили, что ключевой особенностью мероприятия является командный формат работы: участники совместно решают поставленные задачи, организуют быт и участвуют в коллективных играх.

Главным событием форума стал визит заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. В ходе диалога с молодёжью политик обсудил актуальные вопросы развития страны, поддержал представленные инициативы и отметил важность вовлечения подрастающего поколения в социально значимую деятельность.

«Участие в форуме «Гвардейск» – это не только возможность заявить о себе, но и ценный опыт, который я применю в своей работе. Псковская область всегда была активным участником различных форумов, и «Гвардейск» ещё раз подтвердил, что наши ребята готовы работать на благо региона и всей страны», – отметила участница делегации Александра Тимофеева.