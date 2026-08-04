Михаил Ведерников посетил центр «Движения первых» в Дно

13:38, 04 августа 2026, ПАИ

Центр Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» в Дно посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в округ сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

У входа в центр оборудована сцена для городских мероприятий, на фасаде установлен мультимедийный экран. Глава региона предложил транслировать на нём социальную рекламу.

Михаил Ведерников осмотрел оснащение центра и поинтересовался у активистов, подают ли они заявки на грантовые проекты. Ребята ответили, что участвуют в конкурсах, один из проектов посвящён Дню физкультурника.

В центре также плетут маскировочные сети для участников СВО. Сенатор РФ Алексей Наумец поблагодарил мастериц за ежедневный труд. Губернатор назвал эту инициативу очень важной.