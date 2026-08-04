Мурал с Маршаком и «Удобный двор»: губернатор оценил проекты ТОС в Дно

13:17, 04 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Дновский район посетил объекты территориального общественного самоуправления. Глава региона осмотрел мурал на фасаде дома № 12 на улице Дзержинского и проверил ход работ по проекту «Удобный двор» сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

На доме появился мурал с портретом Самуила Маршака, читающего книгу со стихотворением «Багаж» вместе с девочкой. Рисунок связан с упоминанием станции Дно в этом произведении. Жители дома голосованием выбрали изображение из трёх вариантов.

ТОС «Дзержинского, 12» объединяет 80 человек и действует с 2025 года. В прошлом году организация реализовала проект по нанесению мурала и была выдвинута на общественную премию «Народное признание». Активисты также выпилили ясени, мешавшие жителям, убрали придомовую территорию и скосили траву.

В этом году ТОС выиграло региональный конкурс с проектом «Удобный двор». Сейчас работы ещё продолжаются. Планируется оборудовать парковку на пять мест, подсыпать дорогу к подъезду, перенести и обновить детскую площадку, установить скамейку, отремонтировать качели, смонтировать ограждение и привести в порядок кустарники.