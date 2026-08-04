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Общество

Михаил Ведерников оценил благоустройство территории в Дедовичах

Благоустройство общественной территории на улице Энергетиков в Дедовичах оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Дедовичский округ сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников оценил благоустройство территории в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников оценил благоустройство территории в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников оценил благоустройство территории в Дедовичах
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников оценил благоустройство территории в Дедовичах
    Фото: ПАИ

Территорию для благоустройства граждане выбрали в ходе всероссийского онлайн-голосования на платформе za.gorodsreda.ru в 2025 году. Работы выполняли в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На улице Энергетиков установили бортовые камни, уложили тротуарную плитку, в том числе тактильную для маломобильных граждан, а также смонтировали скамейки, урны и информационную табличку. На благоустройство выделили более трёх миллионов рублей, подрядчик выполнил работы в срок.

Губернатору доложили, что вдоль дороги благоустроенной территории установят освещение. Также главу региона попросили выделить средства из регионального бюджета на строительство детской площадки. Михаил Ведерников пообещал рассмотреть обращение.

Глава региона также посетил детскую площадку неподалёку и пообщался с детьми.

Кроме того, Михаил Ведерников возложил цветы к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник отреставрировали в 2021 году. На работы было выделено около 1,5 миллиона рублей.

  • Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к братской могиле советских воинов
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к братской могиле советских воинов
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к братской могиле советских воинов
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к братской могиле советских воинов
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к братской могиле советских воинов
    Фото: ПАИ
  • Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к братской могиле советских воинов
    Фото: ПАИ

Администрация округа планирует продолжить благоустройство: комплекс востребован как историческое место основания Дедовичей. Сейчас готовится проект, стоимость работ оценивается в четыре миллиона рублей.

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