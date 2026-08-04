Зданию правительства Псковской области вернут облик имперского классицизма – подрядчик

14:49, 04 августа 2026, ПАИ

Реставрация фасада здания правительства Псковской области на улице Некрасова должна быть завершена к 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Августина» Сергей Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

Речь идёт о здании присутственных мест конца XVIII века. Его площадь – 10 тысяч квадратных метров. Памятник архитектуры хранит память о нескольких эпохах – от времён Екатерины II до советского периода.

По словам Сергея Васильева, задача реставраторов – вернуть зданию облик имперского классицизма, убрав поздние наслоения. Работы на главном фасаде с колоннами почти завершены. В ближайшее время компания сосредоточится на восстановлении главного входа.

Однако после отбивки штукатурки строители обнаружили существенные дефекты: около восьми-девяти перемычек и повреждения строительных связей. «Ремонт фасада отчасти превратился в ремонт самого здания», – констатировал гость эфира.

Срок завершения работ по контракту – 2027 год. Однако компания намерена выполнить максимум уже в 2026-м, пока позволяют погодные условия.

Цвет фасада кардинально не изменится. Он утверждён в региональном министерстве культурного наследия. «Реставрация – это диалог с прошлым, – подчеркнул руководитель компании. – Мы должны возвращать зданию его голос, который оно потеряло десятилетия назад».