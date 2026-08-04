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В псковских лесах обитает около 2500 бурых медведей: эксперт объяснил, как обезопасить себя

Как избежать столкновения с медведем и что делать, если оно всё же произошло, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в эфире телеканала «Первый Псковский».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Эксперт отметил, что в Псковской области обитает достаточно большое количество бурых медведей – порядка 2 500 особей и они встречаются во всех муниципалитетах региона. «Главное правило, чтобы не встретиться с бурым медведем, – побольше шуметь. Можно взять с собой радиоприёмник, периодически покрикивать или свистеть в спортивный свисток», – перечислил Павел Глазков.

По словам специалиста, медведи и сами стараются не пересекаться с человеком, но всё-таки столкнуться с ними возможно. При виде медведя ни в коем случае нельзя убегать, это может спровоцировать хищника к нападению.

«Увидели медведя – отходим назад. Если так получается, что медведь всё ближе и ближе, ваша задача – увеличить себя визуально в размере, то есть для этого можно поднять над головой либо палку, либо корзинку, а лучше – раскрыть куртку над головой», – объяснил кандидат биологических наук и добавил, что медведи практически никогда не нападают на группу людей, поэтому, отправляясь в лес компанией, лучше не разделяться.

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