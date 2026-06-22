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Происшествия

Пьяная поездка закончилась для псковича приговором и конфискацией автомобиля

Житель Пскова осуждён за повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и ДТП в Псковском районе, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Как установил суд, мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. Он управлял автомобилем ВАЗ-21053, принадлежащим ему на праве собственности.

Во время поездки водитель не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие на территории Псковского района.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение).

С учётом позиции государственного обвинителя, признания вины, раскаяния и отсутствия ущерба третьим лицам, суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Кроме того, автомобиль ВАЗ-21053, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.

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