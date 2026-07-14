Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с возможным насилием над женщиной и ребёнком в Великих Луках

10:40, 14 июля 2026, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после появления в социальных сетях информации о противоправном поведении жителя Великих Лук в отношении супруги и малолетнего ребёнка.

Молодой человек систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении жены, а также размещал в открытом доступе видеозаписи своих действий и материалы, содержащие пропаганду деструктивного поведения.

По этому факту Следственное управление СК России по Псковской области уже проводит доследственную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Крупене доложить о ходе проверки и обстоятельствах, установленных следствием.

Великолукской полиции молодой человек уже успел рассказать, что «контент носил постановочный характер – его снимали, чтобы привлечь внимание к аккаунту в социальных медиа». Он признал, что публикация оказалась недопустимой, и принёс публичные извинения. Мужчина утверждает, что в его семье нет ни насилия, ни драк, ни скандалов.

Однако уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова назвала пропагандой домашнего насилия видео молодых супругов, которые они публикуют в социальных сетях. По её словам, даже если контент – постановка, подобное поведение является недопустимым. Омбудсмен обратилась в СК и органы соцзащиты.