47 тысяч звонков поступило в систему «112» в Псковской области в июне

12:07, 14 июля 2026, ПАИ

Общее количество звонков в систему «112» в Псковской области за июнь составило 47 230, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС». Это данные по всем вызовам, поступившим от жителей и гостей региона.

Распределение вызовов по экстренным службам выглядит следующим образом: для реагирования пожарно-спасательной службы – 552 звонка, для реагирования полиции – 5 240, для реагирования скорой медицинской помощи – 7 842, для реагирования аварийной службы газовой сети – 49, для реагирования службы «Антитеррор» – 930.

Таким образом, наиболее востребованными в июне оказались скорая помощь и полиция, на которые пришлось более 13 тысяч обращений. Наименьшее число вызовов поступило в газовую службу и пожарно-спасательную службу.

«Количество вызовов, по которым абонент отказался от вызова экстренных оперативных служб либо сбросил вызов, – 27 571», – отметили в оперативной службе.

Псковичам напомнили, что ложный вызов экстренных служб влечёт административную ответственность.