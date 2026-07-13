Двое жителей Бежаницкого района получили обязательные работы за кражу проводов

16:25, 13 июля 2026, ПАИ

Жители Бежаницкого района отправятся на обязательные работы за кражу более 30 килограммов алюминиевых проводов, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 16 апреля мужчины в одной из деревень Бежаницкого района с помощью пассатижей демонтировали и похитили со столбов ЛЭП алюминиевые провода общей длиной 322 метра и весом более 30 килограммов. Имущество принадлежало Псковскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад».

В суде фигуранты полностью признали вину. Суд квалифицировал их действия по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору) и назначил каждому наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Гражданский иск о возмещении ущерба удовлетворён в полном объёме.