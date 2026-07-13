В Псковской области женщина погибла под колесами поезда

15:38, 13 июля 2026, ПАИ

В Псковской области женщина погибла под колесами поезда. Псковские транспортные полицейские проводят проверку по этому факту, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях на перегоне Вешки – Карамышево поездом сбит человек. Пострадавшей оказалась 57-летняя женщина, которая находилась в непосредственной близости к железнодорожному полотну и не заметила приближающийся поезд.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но расстояния для него не хватило, к тому же была ночь и машинист не сразу смог разглядеть человека.

От полученных травм женщина скончалась.