В Гдове подросток получил травмы после падения с питбайка

23:04, 13 июля 2026, ПАИ

В Гдове подросток не справился с управлением питбайком и упал с него. ДТП произошло у дома №32 на улице Кингисеппской, сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Несовершеннолетнему на вид 16-17 лет. С различными травмами пострадавший госпитализирован.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.