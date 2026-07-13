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Происшествия

В Гдове подросток получил травмы после падения с питбайка

В Гдове подросток не справился с управлением питбайком и упал с него. ДТП произошло у дома №32 на улице Кингисеппской, сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Гдове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдове
    Фото: ПАИ

Несовершеннолетнему на вид 16-17 лет. С различными травмами пострадавший госпитализирован.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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