Кражу золотых изделий раскрыли полицейские в Великих Луках

11:55, 14 июля 2026, ПАИ

Кражу золотых изделий раскрыли в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 12 июля из иномарки, стоявшей у дома на улице Русакова, проходившая мимо девушка через открытое окно украла золотые цепочку, крестик и кулон. По предварительным данным, ущерб, причинённый владелице автомобиля и украшений, составил 140 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемой в совершении кражи. Ею оказалась безработная 21-летняя великолучанка. Она дала признательные показания.

В настоящее время выясняется местонахождение похищенного.

Также в отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.