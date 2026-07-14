Следственный комитет заинтересовался избивавшим жену блогером из Великих Лук

09:25, 14 июля 2026, ПАИ

Следственный комитет начал процессуальную проверку после появления в социальных сетях информации о противоправном поведении жителя Великих Лук в отношении своей супруги и малолетнего ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По поручению руководителя регионального управления СК России Петра Крупени проверку проводит следственный отдел по городу Великие Луки. Поводом стали публикации, в которых сообщается о применении физического и психологического насилия в отношении членов семьи, а также о распространении мужчиной в интернете материалов, пропагандирующих деструктивное поведение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводится всесторонняя проверка условий, в которых проживает ребёнок. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиции молодой человек уже успел рассказать, что «контент носил постановочный характер – его снимали, чтобы привлечь внимание к аккаунту в социальных медиа». Он признал, что публикация оказалась недопустимой, и принёс публичные извинения. Мужчина утверждает, что в его семье нет ни насилия, ни драк, ни скандалов.

Однако уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова назвала пропагандой домашнего насилия видео молодых супругов, которые они публикуют в социальных сетях. По её словам, даже если контент – постановка, подобное поведение является недопустимым. Омбудсмен обратилась в СК и органы соцзащиты.