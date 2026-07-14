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Происшествия

Следственный комитет заинтересовался избивавшим жену блогером из Великих Лук

Следственный комитет начал процессуальную проверку после появления в социальных сетях информации о противоправном поведении жителя Великих Лук в отношении своей супруги и малолетнего ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Скриншот из соцсетей блогера

По поручению руководителя регионального управления СК России Петра Крупени проверку проводит следственный отдел по городу Великие Луки. Поводом стали публикации, в которых сообщается о применении физического и психологического насилия в отношении членов семьи, а также о распространении мужчиной в интернете материалов, пропагандирующих деструктивное поведение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводится всесторонняя проверка условий, в которых проживает ребёнок. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Полиции молодой человек уже успел рассказать, что «контент носил постановочный характер – его снимали, чтобы привлечь внимание к аккаунту в социальных медиа». Он признал, что публикация оказалась недопустимой, и принёс публичные извинения. Мужчина утверждает, что в его семье нет ни насилия, ни драк, ни скандалов.

Однако уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова назвала пропагандой домашнего насилия видео молодых супругов, которые они публикуют в социальных сетях. По её словам, даже если контент – постановка, подобное поведение является недопустимым. Омбудсмен обратилась в СК и органы соцзащиты.

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