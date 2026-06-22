Единство фронта и тыла позволило нам сокрушить врага: Игорь Иванов – о подвиге советских солдат

14:56, 22 июня 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в День памяти и скорби напомнил о значении подвига советских солдат, павших за независимость страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Он подчеркнул, что 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, имеет для жителей Псковской области особое значение. «Наш край одним из первых принял на себя удар врага. Псковщина стала местом беспримерного мужества фронтовиков, самоотверженности партизан и подпольщиков, нечеловеческих испытаний для мирных граждан. Мы помним каждую сожжённую деревню, каждого павшего солдата, каждого, кто погиб от голода и пыток в оккупации», – сказал глава профсоюзного объединения.

Игорь Иванов отметил, что псковские профсоюзы чтут память тех, кто прямо с рабочих мест уходил на фронт, и тех, кто в тылу ковал оружие Победы. «Именно это единство фронта и тыла, железная воля и преданность Родине позволили нам выстоять и сокрушить врага. История повторяется, и сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной вновь вынуждены защищать интересы нашей страны, право на мирную жизнь и наш суверенитет», – подчеркнул он.

Председатель облсовпрофа добавил, что долг каждого перед павшими – быть достойными их подвига, созидательным трудом укреплять могущество России, воспитывать молодёжь в уважении к своей истории и беречь мир.

«Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Низкий поклон ветеранам. Мира, добра и крепости духа каждой семье!» – заключил Игорь Иванов.