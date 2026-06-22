«Позировала для фото»: под Изборском туристы встретили медную гадюку

15:27, 22 июня 2026, ПАИ

Гадюку медного окраса встретили туристы у Богородицкого родника в Изборско-Мальской долине. Фотографию рептилии опубликовали в группе «Экскурсии по Пскову, Изборску, Талабские острова» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что гадюка вела себя странно, не пыталась уползти: «Видно, решила попозировать перед камерой фотоаппарата. Змея такой расцветки мне встретилась впервые».

«Гадюки везде нынче встречаются, и их много, но в Изборске их вообще излюбленные места: каменистый рельеф, переувлажнённый из-за обилия родников», – заметила автор публикации Валентина Лилейкина.

Жители Изборска подтверждают в комментариях к посту, что гадюк у них действительно очень много, некоторые из них даже заползают на крыльцо дома. А ещё таких змей легко спутать с неядовитой медянкой, укус которой сравним лишь с уколом шипов растения.