Опыт Пскова по сохранению исторической памяти представили на фестивале в Наро-Фоминске

15:06, 22 июня 2026, ПАИ

Опыт Пскова по сохранению исторической памяти представили на II Международном фестивале породнённых городов «Любимый город может спать спокойно», который прошёл в Наро-Фоминске с 18 по 21 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Участие в фестивале приняли молодые таланты из городов воинской славы и городов – членов Международной ассоциации «Породнённые города». В рамках мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню в память о героическом прошлом.

Во время фестиваля также прошёл круглый стол «Память об общей Победе как основа воспитания подрастающего поколения в духе нерушимого единства братских народов». На нём был представлен опыт Пскова – проекты с иммерсивными экскурсиями, дополненной реальностью, концертами и спектаклями, а также совместная работа с городами-побратимами по сохранению исторической памяти.

Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев отметил, что псковские школьники и молодые люди особенно активно откликаются на инновационные форматы работы.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялись конкурсы художественного чтения и авторской песни, а для начинающих художников прошёл мастер-класс от Сергея Марченко – автора выставки «Уголь Донбасса. Портреты героев СВО». Художник вместе с ребятами рисовал портрет участника СВО, а его семья, присутствовавшая на мероприятии, в завершение получила в дар эти работы.

«Подобные мероприятия и форматы работы служат прочной связью между поколениями и помогают бережно хранить общую историю братских народов», – подчеркнули в администрации Пскова.