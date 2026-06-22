«Выбрасывают из гнезда»: о жестоких нравах в аистиных семьях рассказала гдовский орнитолог

14:44, 22 июня 2026, ПАИ

Пять аистят оказались в июне в «Доме белого аиста» в Гдовском районе, рассказала его руководитель, орнитолог Марина Сиденко в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

3 июня в центр привезли аистёнка Прошу из деревни Загривье Ленинградской области. 8 июня – аистёнка Крошу из гдовской деревни Тупицино, 10 июня – аистёнка Гешу (Геральда) из порховской деревни Пальцево, 11 июня – аистёнка Поньо из центра помощи птицам «Воронье Гнездо» (Москва, Владимирская область), 21 июня – аистёнка Гошу из дедовичской деревни Большая Храпь.

«Похоже, что все они, за исключением Поньо, – результат отбраковки родителями. Нашли их под гнёздами. Аисты-родители тщательно наблюдают за птенцами. Если они видят, что птенец малоактивный, не так передвигается, плохо кушает, больной, а также если выводок большой, корма на всех не хватает, птенцы голодные, они избавляются от такого птенца /птенцов, выбрасывая их из гнезда», – рассказала Марина Сиденко.



Фото: Марина Сиденко



Фото: Марина Сиденко



Фото: Марина Сиденко



Фото: Марина Сиденко







Орнитолог отметила, что жизнь в дикой природе весьма сурова – выживает сильнейший. В процессе эволюции у белых аистов выработалась стратегия поведения, целью которой является вырастить сильное, крепкое потомство, которому будет под силу миграционный перелёт длиной в несколько тысяч километров.

«Это делают не все пары и не всегда, каждый год к нам поступают слабые, недокормленные птенцы, которых оставили в живых, но которым даже ходить сложно, не говоря уже про изнуряющий перелёт, но в целом явление родительского инфантацида – отбраковки части птенцов – для этого вида описано и характерно. При этом, как пишут в научной литературе, всегда выбрасывается самый слабый, самый маленький птенец. Нашим малюткам Проше, Кроше, Геше и Гоше повезло. Их вовремя нашли и спасли люди. Теперь люди – их приёмные родители. Мы докормим их и отправим в свободный полёт, вернём их в природу», – пообещала Марина Сиденко.