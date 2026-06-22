Победившие в конкурсе ПсковГУ студенты получили награды на форуме в Белоруссии

17:42, 22 июня 2026, ПАИ

Республиканский гражданско-патриотический форум «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе», объединивший около 200 студентов из России и Белоруссии, прошёл в Бресте. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В состав российской делегации вошли 53 победителя конкурса «Эхо войны. Сохраним память вместе!», организованного Псковским государственным университетом при поддержке Минобрнауки России.

На форуме студенты представили свои творческие и исследовательские работы.

По итогам защиты проектов четверо российских студентов получили награды в номинациях «Лучшая научно-исследовательская работа «Подвиг героев-победителей», «Видеоконкурс «Живая летопись войны» и «Конкурс эссе «Защита Родины и есть защита своего достоинства».