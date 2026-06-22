Суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве жителя Изборска

17:37, 22 июня 2026, ПАИ

Ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), рассмотрел Печорский районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Труп мужчины обнаружили в одном из домов в Изборске в июне. Повреждения на теле указывали на насильственный характер смерти. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 августа.